РИАМО - 7 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области объявил конкурс на проведение реконструкции водозаборного узла в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба ведомства.

Извещение о закупке опубликовано в Единой информационной системе. Открытый конкурс проводится в электронной форме.

ВЗУ, реконструкцию которого предстоит выполнить победителю конкурса, расположен в поселке Калинина.

Финансирование проведения работ ведется из федерального, регионального и муниципального бюджетов по госпрограмме «Чистая вода».

Завершение реконструкции запланировано на 2023 год.