РИАМО - 7 мар. Отмечен двукратный рост просмотров и загрузок новых роликов в клипах в соцсети «ВКонтакте» - это новый рекорд активности пользователей, сообщает пресс-служба VK.

«Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», - отметили в пресс-службе.

Общение и обмен положительными эмоциями сегодня как никогда актуальны. Соцсеть приветствует новых пользователей и блогеров, которые выбирают VK.

В клипах соцсети запускают новые яркие и увлекательные активности с общим призовым фондом 100 млн рублей.

Роскомнадзор 4 марта заблокировал доступ к Facebook. Блокировка доступа к данной соцсети стала ответной мерой на действия ее руководства. Так, с октября 2020 года выявлено 26 случаев дискриминации СМИ и информационных ресурсов из РФ со стороны Facebook.

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