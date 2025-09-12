2 девочки пожарили зефир на Вечном огне в Свердловской области
Две школьницы пожарили зефир на Вечном огне у мемориала Воинам-рабочим одного из предприятий Каменска-Уральского. Силовики разыскивают девочек и их родителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ведомство начало проверку по сообщениям средств массовой информации об осквернении символа.
Во время проведения мероприятий выяснят обстоятельства произошедшего. Работники прокуратуры дадут оценку действиям родителей девочек.
Ранее в Новомосковске Тульской области возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника погибшим во времена ВОВ. Мужчина, предположительно, навредил военной технике.