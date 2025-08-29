В Тульской области после осквернения мемориала возбуждено уголовное дело

В Новомосковске Тульской области возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в парке Памяти и Славы Новомосковска. Злоумышенник осквернил один из элементов военной техники.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение, осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов).

Ранее Следственный комитет Российской Федерации организовал процессуальную проверку по факту возможного осквернения мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны, расположенного в поселке Косая Гора Тульской области. Основанием для реагирования ведомства стали публикации в социальных сетях, где утверждается, что на территории памятного места находились мигранты, игравшие в бейсбол.