СК России начал проверку из-за осквернения мемориала ВОВ в Тульской области

сегодня в 23:58

Мигранты играли в бейсбол на мемориале ВОВ в Тульской области

Следственный комитет Российской Федерации организовал процессуальную проверку по факту возможного осквернения мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны, расположенного в поселке Косая Гора Тульской области, сообщает ТАСС .

Основанием для реагирования ведомства стали публикации в социальных сетях, где утверждается, что на территории памятного места находились мигранты, игравшие в бейсбол.

Данные действия, если они имели место, подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 354.1 Уголовного кодекса РФ (реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы).

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль и поручил руководителю следственного управления по Тульской области предоставить ему подробный доклад о ходе проведения проверки.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая идентификацию возможных участников инцидента и степень нанесенного мемориалу ущерба.