В Подмосковье подвели итоги II этапа конкурса профмастерства сотрудников спецназначения ФСИН

сегодня в 15:46

В Московской области подвели итоги II этапа смотра конкурса профессионального мастерства среди сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Соревнования проходили на базе отряда специального назначения «Факел» ГУФСИН России по Московской области.

В течение трех дней 18самых подготовленных бойцов спецназа, выдержавшие предварительный отбор в региональных этапах конкурса, показали судейской комиссии свои профессиональные навыки и знания в различных дисциплинах.

Так, сотрудникам отделов специального назначения необходимо было пробежать кросс, преодолеть полосу препятствий, показать свою высотную подготовку и владение различными видами оружия.

В ходе состязаний все участники продемонстрировали отличную боевую и физическую подготовку, а самое главное еще раз доказали, что бойцы спецназа в любой момент готовы прийти на помощь и выручить из беды.

По итогам соревнований судейская комиссия определила победителя. Лучшим сотрудником спецназа Центрального федерального округа стал представитель ОСН «Титан» УФСИН России по Липецкой области. На втором месте сотрудник отдела специального назначения «Феникс» УФСИН России по Смоленской области. Бронзовым призером соревнований стал сотрудник спецназа «Сокол» УФСИН России по Белгородской области.

На церемонии закрытия присутствовали начальник ГУФСИН России по Московской области генерал-майор внутренней службы Александр Ветров и начальник отдела специального назначения «Факел» Александр Синев.

В торжественной обстановке Александр Ветров вручил победителям кубки, ценные подарки и почетные грамоты, кроме этого, все участники конкурса получили памятные сувениры.