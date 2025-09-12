«Россети» обеспечат энергией 30 тыс избирательных участков во время голосования

Заместитель гендиректора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провел рабочее совещание штаба, посвященное обеспечению стабильного функционирования сетевого хозяйства в период голосования, которое пройдет с 12 по 14 сентября.

Более 30,5 тыс. избирательных комиссий и участков в свыше чем 70 регионах присутствия будут получать электроэнергию напрямую от объектов Группы «Россети», а еще приблизительно 14 тыс. — через инфраструктуру сторонних организаций.

Энергетики усилили мониторинг работы сетевого комплекса, выполнили внеочередные проверки линий электропередачи и оборудования, а также противопожарные обследования. Во всех филиалах — МЭС и дочерних сетевых компаниях — налажено круглосуточное дежурство руководителей и сотрудников оперативного персонала.

Для оперативного устранения возможных аварий подготовлено свыше 10,7 тыс. бригад и около 8 тыс. резервных источников питания (суммарной мощностью 659 МВт). На всех энергообъектах действует режим «технологической тишины». В рамках заседания штаба также обсуждались меры по обеспечению безопасности сотрудников и энергообъектов.

Надежное электроснабжение избирательных участков и комиссий в столичном регионе в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования, а также во время празднования Дня города Москвы (13–14 сентября) будет обеспечивать компания «Россети Московский регион».

Заблаговременно были проведены осмотры трансформаторных подстанций и электроустановок, питающих избирательные участки и площадки праздничных мероприятий. За каждым участком закреплены персональные дежурные бригады, которые обеспечат непрерывный контроль над подачей электроэнергии.

Для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации в готовности находятся 392 бригады «Россети Московский регион»: 1387 специалистов, 363 единицы спецтехники и 190 мобильных дизель-генераторов общей мощностью 75 МВт.

Сообщить о перебоях в электроснабжении или повреждениях объектов энергосистемы можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), а также через виртуального помощника Электру от компании «Россети Московский регион». Чат-бот доступен на сайте компании и в ее мобильном приложении.