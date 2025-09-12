Сергей Беляев отметил усиление русофобии и случаи дискриминации соотечественников

Посол России в Швеции Сергей Беляев заявил, что после начала СВО в стране усилились случаи преследования российских граждан, включая увольнения, травлю и дискриминацию в учебных заведениях, сообщает RT .

В Швеции проживают около 25 тысяч российских соотечественников, из которых примерно 8 тысяч имеют только российское гражданство. По словам посла России в Швеции Сергея Беляева, после начала СВО в стране усилилась русофобия, которая стала частью общественного и политического мейнстрима.

Беляев рассказал, что посольству известны случаи преследования россиян за поддержку президента России Владимира Путина или за отказ публично осудить политику российских властей. Зафиксированы факты увольнений, травли со стороны коллег и руководства, а также предвзятое отношение к школьникам и студентам в образовательных учреждениях.

Кроме того, по словам дипломата, под давлением оказалась православная церковь в городе Вестеросе. Местные журналисты выдвигали обвинения, что храм якобы построен рядом с аэропортом для наблюдения за стратегическим объектом. Городские власти, ранее предоставившие участок под строительство, заявили о намерении отозвать свое решение и фактически ликвидировать приход. Беляев подчеркнул, что на фоне русофобии в шведском обществе происходит настоящая «охота на ведьм» в отношении российских граждан.