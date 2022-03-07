РИАМО - 7 мар. В Коломенскую ЦРБ 6 марта с телесными повреждениями самостоятельно обратился мужчина 1958 года рождения, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали сына пострадавшего 1987 года рождения. Преступление совершено после совместного распития алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».