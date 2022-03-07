РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Замруководителя фракции «Единой России» в Мособлдуме Лидия Антонова в ходе рабочего визита в Люберцы посетила центр сбора гуманитарной помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.
Пункт был открыт в конце февраля на базе местного отделения партии. Антонова передала чай и кофе, детское питание и сладости.
С секретарем исполкома МОП Георгием Николаевым она обсудила работу пункта, перечень принимаемых для передачи вещей и продуктов, особенности логистики.
«Пункт открыт для приема гуманитарной помощи по будням с 10:00 до 17:00. Помощь оказывают как люберецкие предприниматели – приносят свою продукцию, так и люберчане – закупают для беженцев продукты долгого срока хранения, детское питание и одежду, средства гигиены, постельные принадлежности, игрушки», - отметил Николаев.
Он уточнил, что собранные в Люберцах передачи сортируются и отправляются в центральный опорный пункт в Реутове, откуда распределяются по пунктам временного размещения эвакуированных из Донбасса жителей.
«В Люберцах такого пункта размещения нет, но мы напрямую оказываем помощь тем, кто обращается», – подытожил Николаев.
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