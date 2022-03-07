РИАМО - 7 мар. За минувшие сутки в Московской области после заражения коронавирусом выздоровели 3672 человека, с начала пандемии число выздоровевших достигло 878 005, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе за сутки выявлено 886 случаев заболевания Covid-19, жертвами инфекции стали 19 человек.

Всего в Подмосковье с начала пандемии было зафиксировано 947 911 заражений коронавирусом, скончались от последствий заболевания 14 346 пациентов.

Ревакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо проходить каждые полгода. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

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