РИАМО - 7 мар. За прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 1542 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в городе подтвердили 2 712 483 случая заражения, сообщает оперштаб столицы.

Первым компонентом вакцины в мегаполисе привились 7 360 838 человек, полностью курс вакцинации прошли 7 008 294 человека. Коллективный иммунитет к коронавирусу в городе составляет 49,8%.

В столице продолжается массовая кампания по вакцинации от коронавируса. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

В городе пройти вакцинацию или экспресс-тест на Covid-19 можно и в преддверии 8 Марта. В общественных местах выездные бригады будут работать с 10:00 до 18:00, городские взрослые поликлиники 7 марта принимают пациентов по вопросам вакцинации с 10:00 до 18:00, а 8 марта прием будет вестись с 09:00 до 16:00.

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