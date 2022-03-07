РИАМО - 7 мар. В экстренные службы поступило сообщение об угрозе взрыва на Ярославском, Казанском и Ленинградском вокзалах Москвы и станции метро «Комсомольская», сообщает ТАСС.

Информацию о предполагаемом минировании экстренным службам передал аноним. На вокзалы и станцию метро выехали кинологи, правоохранители проводят проверку.

Сообщений о проведении эвакуации на объектах не поступало, сейчас они работают в штатном режиме.

Причастный ко взрывам в метро Москвы в 2010 году получил пожизненный срок>>