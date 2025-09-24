В Москве 22 ноября состоится всероссийская премия «Человек с большим сердцем»

Иногда самые важные истории — это не те, что попадают на первые полосы газет, а те, что рождаются в тишине повседневности: помощь незнакомому человеку, забота о соседях, спасенная жизнь, инициатива, которая меняет целое сообщество. Эти истории — невидимые нити, из которых соткано большое сердце нашей страны. 22 ноября в Москве состоится всероссийская премия «Человек с большим сердцем». Это событие объединит людей, которые не проходят мимо чужой беды, создают новые возможности для других и делают мир вокруг светлее. Об этом сообщают организаторы премии.

Премия учреждена в целях поощрения граждан, проявивших себя в благотворительности, добровольчестве и социально значимой деятельности. Премия проводится в соответствии государственной политике поддержки гражданской активности и патриотического воспитания и развития гражданской ответственности, в частности, Указу президента РФ от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», который предусматривает активизацию добровольческой и общественной активности среди молодежи.

Кроме того, благотворительная деятельность является значимой составляющей общественной жизни, поощряемой государством, а учреждение Дня добровольца (волонтера) Указом президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года акцентирует важность поддержки волонтеерских и социокультурных инициатив. Все это подчеркивает актуальность всероссийской премии «Человек с большим сердцем», как части системной работы по развитию гражданского общества, патриотического воспитания и социальной ответственности.

Эта премия для: