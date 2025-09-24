Устроил бойню: обезумевший бык вырвался на свободу и снес женщину в Махачкале

В Махачкале на женщину напал вырвавшийся на свободу бык

В Махачкале разъяренный бык сбежал от хозяина и пронесся по улице, снося все на своем пути. Он напал на женщину, та получила тяжелую травму, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел на улице Маяковского. Обезумевший бык вырвался на свободу и устроил бойню, нападая на прохожих и автомобили.

В ходе буйства животное успело задеть женщину. Она получила перелом берда и была доставлен в больницу. Пострадавшей провели тяжелую операцию, сейчас она восстанавливается.

Самого быка попытался остановить хозяин. Однако у него ничего мне вышло, на место вызвали полицейских. Те 12 раз выстрелили в животное, чтобы утихомирить его. В результате быка удалось обезвредить.

Ранее дагестанцу выписали штраф в Махачкале за танцующего на капоте его автомобиля мужчины в костюме Человека-паука. Его действия признали «опасными» и «незаконными».

