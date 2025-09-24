Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от газа из России

Словакия попросила Еврокомиссию дать ей дополнительное время для диверсификации источников поставок и исключить из плана по отказу от российского газа, который намечен на 2027–2028 годы, сообщает РИА Новости .

Глава МИД Словакии Юрай Бланар провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. После переговоров он сделал заявление, касающееся энергоносителей из России.

В том числе они обсудили вопрос отказа Евросоюза от российского газа и нефти. Европа хочет привести его в исполнение в 2027–2028 годах. Словакия попросила исключить ее из данного плана.

Братислава хочет, чтобы ЕС учел ее ситуацию и дал ей возможность продолжать покупать российские сырье, пока она не диверсифицирует источников поставок.

Ранее глава ЕК призвала Европу навсегда избавиться от российских энергоресурсов. На смену нефти и газа из РФ, по ее словам, должна прийти европейская «чистая энергетика с опорой на атомную энергетику».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.