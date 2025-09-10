Глава ЕК призвала Европу навсегда избавиться от российских энергоресурсов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с речью, в которой призвала Евросоюз навсегда избавиться от российских нефти и газа, сообщает ТАСС .

Политик на сессии Европарламента в Страсбурге назвала энергоресурсы из России «грязными». Она заявила, что в Европе их не должно быть.

На смену российской нефти и газа, по ее словам, должна прийти европейская «чистая энергетика с опорой на атомную энергетику». Таким образом, она впервые приравняла атомную энергию к чистым источникам энергии.

Ранее ЕК разработала план по полному отказу от российских нефти и газа, который должен быть реализован уже к концу 2027 года.

Ранее американский министр энергетики Крис Райт потребовал от ЕС прекратить закупки российского газа в обмен на санкции. Он заявил, что эта торговля финансирует российскую «военную машину».