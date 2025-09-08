FT: США требуют от ЕС прекратить закупки российского газа в обмен на санкции

Европа должна полностью отказаться от российских нефти и газа. Только в этом случае США ужесточат антироссийские ограничения, заявил американский министр энергетики Крис Райт, сообщает URA.RU со ссылкой на Financial Times (FT).

По его словам, страны ЕС должны «провести черту» и сказать, что они прекращают закупать энергоресурсы из РФ. Он считает, что эта торговля финансирует российскую «военную машину».

Райт подчеркнул, что отказ от нефти и газа из РФ окажет положительное влияние на решение США начать более «агрессивно» вводить санкции против Москвы.

Также американский министр уточнил, что Вашингтон ожидает от Европы выполнения условий торгового соглашения, согласно которому Евросоюз должен купить американских энергоресурсов на сумму 750 млрд долларов у 2028 году. По его словам, заменой российскому сырью станут американский СПГ, бензин и другие ресурсы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России. Об этом он сообщил журналистам.