Трамп заменил фото Байдена в Белом доме на снимок устройства для автоподписи

С «президентской аллеи славы» в Белом доме пропал портрет Джо Байдена. Вместо него в рамочке теперь красуется фотография устройства для автоподписи документов, сообщает SHOT .

Нынешний президент США Дональд Трамп распорядился убрать фото Байдена с «президентской аллеи славы». По его мнению, на знаменитой стене с портретами лучше смотрится фото с устройством для автоподписи документов.

Ранее республиканец заявил, что Байден в ходе своего президентского срока самостоятельно не подписал ни одного документа. Также Трамп утверждал, что любой из чиновников мог пользоваться автоподписью демократа без его ведома.

Ранее Байден появился на публике после удаления опухоли. Его заметили на улице с огромным шрамом на голове.