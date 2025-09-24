Пенсионерка в Москве лишилась квартиры и 32 млн рублей по вине мошенников

Московская пенсионерка ответила на звонок «сотрудника Росфинмониторинга», назвала ему код из СМС и в результате лишилась сбережений и квартиры. Общий ущерб составил более 32 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Мошенники связались с 79-летней женщиной в начале текущего года. Они представились сотрудниками Росфинмониторинга и попросили назвать код из СМС. Женщина, не задумываясь, сообщила его.

С этого момент злоумышленники начали «обрабатывать» пенсионерку. Ей начали звонить из якобы правоохранительных органов, угрожать и запугивать тем, что ее деньги под угрозой.

По совету мошенников москвичка сняла все сбережения со своих счетов, после чего под предлогом перевода на «безопасный счет» в течение месяца отдавала их курьерам.

Затем злоумышленники уговорили женщину продать квартиру. Она так и сделала, передав им часть полученных средств. Всего женщина потеряла свыше 32 млн рублей.

Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями. Ход расследования находится на контроле в Коптевской межрайонной прокуратуре.

Ранее в Сарове школьник стал жертвой мошенников в онлайн-викторине. В результате со счетов его матери было списано 115,8 тыс. рублей.

