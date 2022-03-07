РИАМО - 7 мар. На сегодняшний день льготами и субсидиями на оплату жилищно-коммунальных пользуются около 4 млн жителей столицы, в том числе пенсионеры и люди с инвалидностью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Этой мерой социальной поддержки пользуются около 4 млн москвичей, большинство из них — пенсионеры и люди с инвалидностью», — рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Вячеслав Торсунов.

По его словам, субсидии и льготу по оплате ЖКУ также доступны безработным, многодетным семьям, одиноким матерям и студентам. Одним из основных условий получения денежной компенсации является трата на коммунальные платежи более 10% совокупного дохода.

Субсидия оформляется на шесть месяцев, для пенсионеров она автоматически оформляется каждые полгода. Люди, которые не могут пользоваться банковскими счетами, могут оформить получение субсидии на дом с помощью доверенного лица или социального работника.

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