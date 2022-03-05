РИАМО - 5 мар. Жители столицы получат платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль до 13 марта. В свою очередь квитанции за март придут до конца текущего месяца, сообщает РИА Новости.

Корректировка была произведена для сдерживания прироста платы для жителей за отопление после зимнего периода. Сейчас специалисты завершают выверку лицевых счетов плательщиков и проверяют ранее выставленные суммы.

Сумма изменится только у тех потребителей, чьи счета пришлось корректировать.

Средства жителей, которые переплатили за отопление, пойдут в оплату следующих месяцев 2022 года.

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