РИАМО - 10 фев. За прошлый год в Москве и Подмосковье отсудили почти 8 млрд рублей с должников за поставленную электроэнергию, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосэнергосбыт».

В судебном порядке с неплательщиков Московского региона было взыскано более 7,9 млрд рублей. Оплачено по решению судов свыше 5,8 млрд рублей.

В качестве пени за просрочку платежей в прошлом году должникам начислили 1,8 млрд рублей. При этом оплачено в качестве пени 1,3 млрд рублей, что на 602,4 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Мы активно взаимодействовали с Госжилинспекцией Москвы, Московской области, с прокуратурой, с Ростехнадзором как по административным штрафам (для - ред.) воздействия на нерадивых неплательщиков, прежде всего управляющих компаний, так и по возбуждению уголовных дел на наиболее безответственных <…> должников», - сказал гендиректор АО «Мосэнергосбыт» Андрей Ковалев.

По итогам 2021 года наблюдается снижение просроченной дебиторской задолженности. За 12 месяцев суммарный долг потребителей Москвы и Подмосковья перед компанией снизился на 1 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2022 года он составил порядка 16,4 млрд рублей.