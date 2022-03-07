РИАМО - 7 мар. Менее чем за год жители столицы почти 53 тыс. раз забронировали книги в библиотеках с помощью сервиса на портале mos.ru, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что на сегодняшний день сервис «Библиотеки Москвы» обладает всеми нужными инструментами, позволяющими сделать работу с библиотечной сетью более удобной. Через Сеть читатель может найти нужные издания, забронировать и забрать их в удобном месте.

«53 тыс. бронирований меньше чем за год означает, что москвичам действительно удобна такая опция. В первую очередь это экономит время. Поиск и бронирование в сервисе занимают всего несколько минут, а подходящую библиотеку, где можно забрать заказ, легко найти на интерактивной карте», — добавила Сергунина.

По ее словам, что в фондах читален мегаполиса более 14 млн изданий, включая художественную и научную литературу, учебные пособия.

В городском сервисе «Библиотеки Москвы» легко отслеживать новые поступления книг, изучать тематические подборки, а еще продлевать срок возврата литературы. Понравившиеся издания можно добавить в раздел «Избранное».

Чтобы забронировать книгу, москвичам нужны единый читательский билет и стандартная учетная запись на портале mos.ru. Оформить читательский билет горожане могут в любой библиотеке или онлайн.

Чаще всего читатели через портал обращались в библиотеки Юго-Западного округа. Там отмечено более 6,5 тыс. бронирований. На втором месте библиотеки на западе мегаполиса (более 6,4 тыс.), третьими стали читальни севера Москвы (порядка 5,2 тыс.).

Больше всего горожане бронировали серию романов о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг - около 1 тыс. раз. В топ книжных предпочтений москвичей еще вошли романы писателя Евгения Водолазкина «Лавр», «Авиатор», «Брисбен» и «Оправдание Острова», их забронировали порядка 400 раз.

Также популярностью пользуются романы Гузель Яхиной «Дети мои», «Зулейха открывает глаза», «Эшелон на Самарканд», произведения «Вторая жизнь Уве» и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Вафельное сердце» Марии Парр, «Дом, в котором…» Мариам Петросян, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза и многие другие.