РИАМО - 7 мар. В понедельник в Подмосковье и Москве будет облачно, ожидается небольшой снег, температура прогнозируется до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит 0 - плюс 2 градуса, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2.

Атмосферное давление будет пониженным и днем достигнет отметки 744 мм рт. ст. Скорость северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Влажность воздуха составит порядка 60%.

По данным синоптиков, такая погода характерна для начала марта. Метеозависимым жителям региона советуют внимательно относиться к своему здоровью, выполнять рекомендации врача.