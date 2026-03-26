В аэропорту Пулково задержали или отменили вылеты 30 рейсов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге оказались задержаны или отменены 30 рейсов на вылет. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани, сообщает RT .

Задержан 21 рейс в Иркутск, Оренбург, Анталью, Пермь, Томск, Уфу, Хургаду, Ташкент, Челябинск, Стамбул, Москву, Белград, Нарьян-Мар, Красноярск, Казань, Архангельск и Калининград.

Отменены 9 рейсов, в том числе в Москву, Стамбул, Худжанд и Ош.

Ранее в Пулково отменили временные ограничения. Теперь авиагавань вновь может принимать и выпускать самолеты.

