РИАМО - 7 мар. На участке дороги А-108 на обходе Орехово-Зуевского городского округа ограничили движение машин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Такое решение принято из-за работ по монтажу пролетных строений над участком автодороги.

Планируется, что движение на участке трассы ограничат с 00:00 до 05:00, но не более чем на 20 минут.

Объехать место работ водители могут через трассу М-7 «Волга» или улично-дорожную сеть Орехово-Зуевского округа.

Автолюбителям посоветовали заранее корректировать маршрут в данные часы или ожидать окончания работ на месте.