РИАМО - 6 мар. Российским автомобилистам необходимо в ближайшее время заняться ремонтом машин, так как некоторые из них могут столкнуться с нехваткой запчастей из-за решения ряда производителей и компаний приостановить экспорт в РФ. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Запчасти пока еще есть, для ряда автомобилей они и будут, но ключевая проблема даже не в них, а в логистике. Запчасти доставляются преимущественно морем, контейнерным транспортом, а большая часть крупнейших глобальных операторов контейнерных перевозок уже сказали, что отказываются принимать и отправлять грузы в Россию и из нее», - сказал Шапарин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в РФ может образоваться дефицит запчастей для авто. Больше всего пострадают владельцы новых машин, так как им запчасти поставляли официальные представительства, а число аналогов от китайских производителей меньше, чем для более ходовых и старых авто.

Эксперт посоветовал сначала посетить автосервис и устранить те неисправности, которые уже есть в машине. А потом стоит купить впрок расходные материалы и некоторые нужные запчасти.

Он считает, что компании, занимающиеся поставками автозапчастей, смогут переориентироваться в сложившейся ситуации на других логистических операторов, но такой процесс обычно занимает 1-2 месяца плюс время на доставку контейнеров с товаром.

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