РИАМО - 6 мар. На северо-востоке столицы мужчина на почве ревности напал с ножом на супругу, от полученных ранений женщина скончалась, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 6 марта вблизи нежилого здания по улице Касаткина. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Мужчину оперативно задержали. На сегодняшний день специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Следователи допрашивают возможных очевидцев инцидента.

В ближайшее время фигуранту планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Мужчину с множественными ножевыми ранениями госпитализировали в Москве>>