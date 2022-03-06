РИАМО - 6 мар. В Московском Губернском театре прошел благотворительный спектакль «Маленький принц» для детей из многодетных семей Подмосковья, а также детей-беженцев из ЛНР и ДНР, передает корреспондент РИАМО.
Сказку Антуана де Сент-Экзюпери прочел художественный руководитель театра Сергей Безруков в сопровождении Губернаторского оркестра Московской области.
Зрителями стали около 190 беженцев из ЛНР и ДНР, в том числе порядка 90 детей. В театр гостей доставили на автобусах «Мострансавто» из пунктов временного размещения в городских округах Коломна, Клин, Волоколамский и Пушкинский. Всего спектакль посмотрели около 300 человек.
Жительница Донецка Карина Зубарева, которая сейчас живет в Коломне, также отметила игру Сергея Безрукова.
«Очень нравится. Особенно Сергей Безруков, он шикарно исполняет роли. Он тут и Маленький принц, и рассказ, и тебе король. Все шикарно», - сказала Зубарева.
Ее сыновья Миша и Макар пошли в Подмосковье в первый и седьмой классы. Их возят в школу на автобусе, для детей созданы все условия, организовано хорошее питание, младшему подарили игрушки.
«Каждый день мероприятия. То на футбол возили нас, то сегодня на «Маленький принц». У нас в актовом зале группы приезжают, кино показывают, для детей веселые старты устраивают», - рассказала Зубарева.
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