РИАМО - 6 мар. В Московском Губернском театре прошел благотворительный спектакль «Маленький принц» для детей из многодетных семей Подмосковья, а также детей-беженцев из ЛНР и ДНР, передает корреспондент РИАМО.

Сказку Антуана де Сент-Экзюпери прочел художественный руководитель театра Сергей Безруков в сопровождении Губернаторского оркестра Московской области.

Зрителями стали около 190 беженцев из ЛНР и ДНР, в том числе порядка 90 детей. В театр гостей доставили на автобусах «Мострансавто» из пунктов временного размещения в городских округах Коломна, Клин, Волоколамский и Пушкинский. Всего спектакль посмотрели около 300 человек.

«Спектакль мне понравился. Музыка атмосферная и актер хороший, мне понравился. Сказку читал в школе и дома, хорошая. <…> Я в первый раз в театре, обстановка очень красивая», - рассказал Ренат Лелюхин, который приехал из пункта временного размещения в Клину.

Жительница Донецка Карина Зубарева, которая сейчас живет в Коломне, также отметила игру Сергея Безрукова.

«Очень нравится. Особенно Сергей Безруков, он шикарно исполняет роли. Он тут и Маленький принц, и рассказ, и тебе король. Все шикарно», - сказала Зубарева.

Ее сыновья Миша и Макар пошли в Подмосковье в первый и седьмой классы. Их возят в школу на автобусе, для детей созданы все условия, организовано хорошее питание, младшему подарили игрушки.

«Каждый день мероприятия. То на футбол возили нас, то сегодня на «Маленький принц». У нас в актовом зале группы приезжают, кино показывают, для детей веселые старты устраивают», - рассказала Зубарева.

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