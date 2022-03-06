РИАМО - 6 мар. Московская команда «Локомотив» обыграла подмосковных футболистов из «Химок» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился счетом 3:2, сообщается на сайте ФК «Химки».

За подмосковную команду выступали Ламкель, Главчич, Камышев, Кухарчук, Глушаков, Волков, Виана, Боженов, Тихий, Жирков, Лантратов.

Встреча состоялась в столице. После игры москвичи держатся на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Химки» - на последнем месте.

Московские футболисты сыграют с ЦСКА 12 марта, а подмосковные – с «Сочи» 13 марта.