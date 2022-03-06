РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 мар. В Щелковском городском парке культуры и отдыха пришли масленичные гуляния. Для жителей была подготовлена детская развлекательная программа, также гости могли попробовать блины с разными начинками, предает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Каждый год приходим на Масленицу с детьми, это у нас уже традиция. Очень любим этот праздник, поскольку он символизирует приход весны и тепла, заряжает позитивным и солнечным настроением», - сказала жительница Щелкова Наталья Ступина.

Для детей были подготовлены спортивные игры и состязания, а также проходила традиционная масленичная забава - перетягивание каната. Также гости могли попробовать разнообразные блины с чаем.

В этом году было принято решение отказаться от ряда увеселительных программ, в том числе от сжигания чучела.