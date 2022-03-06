РИАМО - 6 мар. Медики скорой помощи доставили в больницу мужчину с проникающим колото-резаным ранением груди, его забрали из квартиры дома на улице Красный Октябрь в городе Дедовск городского округа Истра, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали за совершенное преступление мужчину 1992 года рождения. Нападение было совершено в ходе совместного распития алкоголя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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