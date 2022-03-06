РИАМО - 6 мар. За сутки в медучреждения Москвы были отправлены 250 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 14,68% меньше, чем днем ранее (293), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

На ИВЛ в больницах города находятся 254 Covid-пациента.

Кроме того, за прошедшие сутки в столице выявили 1091 случай заражения, выздоровели 2338 пациентов, умерли 75 человек.

С начала пандемии в городе зафиксировали 2 710 941 случай коронавируса, вылечились 2 506 536 человек, спасти не удалось 41 754 пациента с Covid-19.

В мегаполисе отмечается улучшение ситуации по коронавирусу. В городе отменены практически все введенные ранее ограничения. При этом сохраняется требование об обязательном ношении масок в общественных местах.

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