РИАМО - 6 мар. В столичных магазинах выросли цены на овощи из-за сезонного замещения отечественной продукции импортной, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

В настоящий момент в магазинах на 2% с начала года выросла цена на картошку, на 17% стала дороже стоить капуста.

«Рост цен связан с появлением на рынке импортной овощной продукции, замещающей отечественную. Собранный в 2021 году урожай капусты, моркови, лука из открытого грунта уже закончился», - сказал Немерюк.

Он отметил, что сейчас в магазинах представлены овощи, которые вырастили в теплицах, а это всегда дороже. Еще на прилавках присутствует продукция из Турции, Китая, она также дороже.

По словам Немерюка, главной задачей сейчас является создание максимально комфортных условий для доступа отечественных производителей на московский рынок.

Также он напомнил о существовании рынков и ярмарок, на которых можно купить овощи дешевле напрямую от производителей.

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