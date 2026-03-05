Ynet: Израиль ударил по 300 системам ПВО Ирана
Израиль ударил в общей сложности по около 300 системам противовоздушной обороны Ирана с начала операции против страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ynet.
«В общей сложности мы нанесли удары по 300 системам ПВО Ирана», — говорится в сообщении.
Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.
В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
