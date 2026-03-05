При ударе Израиля по мэрии города Букан в Иране погибли сотни человек

Израиль нанес удар по мэрии города Букан на северо-западе Ирана. В результате атаки сотни человек погибли и получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

«Израильские вооруженные силы в среду в 20:30 (20:00 мск) нанесли авиаудар по городу Букан в провинции Западный Азербайджан. В результате этой атаки сотни соотечественников, включая женщин, молодежь и, к сожалению, невинных детей, погибли и получили ранения», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.

В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

