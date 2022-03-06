РИАМО - 6 мар. За прошедшие 24 часа в России умерли 744 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии в стране не удалось спасти 356 281 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.

За сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 65, в Алтайском крае – 25, в Воронежской области – 24, в Московской области – 22, по 17 – в Республике Башкортостан, Пермском крае, Челябинской, Волгоградской и Ярославской областях.

Также за сутки в стране выявили 79 863 новых случая заражения, побороть болезнь смогли 149 060 пациентов.

С начала пандемии в России выявили 16 941 656 случаев инфицирования, 14 567 976 пациентов выздоровели.

Врачи призывают пройти вакцинацию, а через 6 месяцев - ревакцинацию. Для этого нужно обратиться в поликлинику или мобильный пункт вакцинации.

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