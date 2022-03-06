РИАМО - 6 мар. За минувшие сутки в России выявили 79 863 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране подтвердили 16 941 656 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавиурс.рф.

В Свердловской области выявили 4776 новых случаев заражения, в Самарской области – 3229, в Республике Башкортостан – 3198, в Санкт-Петербурге – 3155, в Саратовской области – 2574, в Иркутской области – 2145.

Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила, что пациенты, у которых выявлен штамм омикрон, зачастую испытывают сухой кашель, боль в груди.

Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом, нужно делать прививки и не забывать про ревакцинацию.

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