РИАМО - 6 мар. В воскресенье в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями без существенных осадков, прогнозируется до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит минус 1 - плюс 1 градус, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2. Скорость западного ветра не будет превышать 10 м/с. Днем атмосферное давление будет 747 мм рт. ст., влажность воздуха ожидается порядка 50%.

По данным синоптиков, температура воздуха в воскресенье будет немного выше климатической нормы. В целом такая погода комфортна для большинства жителей региона.

При этом метеозависимым жителям стоит позаботиться о себе, так как в начале весны организм ослаблен. Кроме того, сейчас возрастает риск обострения бронхо-легочной патологии и острых респираторных заболеваний.