РИАМО - 6 мар. Сегодня отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания. Также в этот день 97 лет назад вышел первый номер «Пионерской правды».

Прощеное воскресенье

Это последнее воскресенье перед наступлением Великого поста. В этот день на литургии в церквях принято читать Нагорную Проповедь.

В соответствии с Евангельским учением, христиане просят друг у друга прощения грехов и обид. Так они готовятся вступить в Великой пост, примирившись с ближними.

Международный день детского телевидения и радиовещания

Праздник был введен ЮНИСЕФ в 1991 году. Он призван обратить внимание на самых маленьких телезрителей и на создание качественных передач для детей и о детях.

Первым молодежным радиоканалом в нашей стране стала радиостанция «Юность», впервые она вышла в эфир 16 октября 1962 года. Датой начала детского телевидения в России считается 18 января 1963 года, когда была образована Главная редакция программ для детей Центрального телевидения.

Первый номер газеты «Пионерская правда»

Впервые «Пионерская правда» начала выходить в 1925 году в Москве. Газета быстро нашла своего читателя и со временем обрела огромную популярность в Советском Союзе. К 1975 году тираж достиг 9,5 млн.

Развитию «Пионерской правды» поспособствовали выдающиеся деятели российской культуры и науки Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар, Самуил Маршак, Лев Кассиль, Константин Циолковский и другие.

За вклад в воспитание детей газета была награждена орденами Ленина, Трудового Красного знамени и Дружбы народов.

День рождения Михаила Жванецкого

Артист родился 6 марта 1934 года в семье врачей. В студенческие годы он принимал участие в самодеятельности и сочинял миниатюры и монологи, которые сам же и исполнял.

В 1963 году он познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр. Вместе в 1969 году они поставили получившую популярность программу «Светофор».

В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и стал его художественным руководителем. По его произведениям были поставлены спектакли «Птичий полет», «Политическое кабаре», «Моя Одесса» и другие.

Михаил Жванецкий был удостоен различных наград и премий. В октябре 2020 года он принял решение прекратить свою деятельность из-за состояния здоровья. 6 ноября 2020 года его не стало.​