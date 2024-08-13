Жителям Подмосковья советуют экономить на электричестве, выбирая выгодный тариф

Многие жители Подмосковья не знают, что можно существенно снизить расходы на электроэнергию, правильно выбрав тарифный план и разумно используя электричество. Варианты тарифов установлены распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области . Они разнятся для города и сельской местности, а также учитывают факт наличия в доме электроплит и электроотопления. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Также выбор оптимального тарифа зависит от вашего образа жизни и времени максимального потребления электричества.

Тарифы на электроэнергию в Подмосковье:

Одноставочный тариф — одинаковая стоимость электроэнергии в течение всего дня. Этот тариф выгоден тем, кто использует электричество равномерно в течение суток, например, если вы работаете или учитесь вне дома и возвращаетесь только вечером. Дифференцированные тарифы — стоимость электроэнергии зависит от времени суток:

Временные интервалы для двух зон:

Т1 (дневная зона) — с 07:00 до 23:00;

Т2 (ночная зона) — с 23:00 до 07:00.

Временные интервалы для трех зон:

Т1 (пиковая нагрузка) — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00;

Т2 (ночная зона) — с 23:00 до 07:00;

Т3 (полупиковая зона) — с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00.

Дифференцированные тарифы особенно выгодны для тех, кто использует большую часть электроэнергии в ночное время или имеет электроотопление, что позволяет максимально эффективно использовать энергоресурсы в периоды с низкими тарифами.

Чтобы изменить тарифный план, жителям Подмосковья нужно обратиться в клиентский офис МосОблЕИРЦ с письменным заявлением. Этот простой шаг поможет существенно сократить расходы на электроэнергию, особенно в долгосрочной перспективе.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.



В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.