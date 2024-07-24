Жителям Подмосковья рассказали о расчетах платы за коммуналку по новым тарифам

С июля 2024 года в платежных документах «МосОблЕИРЦ» за коммунальные услуги будут отражены суммы, рассчитанные по новым тарифам, вступившим в силу с 1 июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В течение последних полутора лет плановый рост тарифов на коммунальные услуги сдерживался, и стоимость услуг оставалась неизменной, несмотря на увеличение расходов ресурсоснабжающих организаций. Новые тарифы экономически обоснованы и утверждены для каждой ресурсоснабжающей организации с учетом затрат на производство и транспортировку ресурса, а также инвестиций в оборудование и развитие инфраструктуры.

Подробнее о том, как формируются тарифы, от чего они зависят и почему отличаются, можно узнать на портале «Твой Домовой» в разделе «Платежный документ – Тарифы».

Также с июля изменился размер взноса на капитальный ремонт. Постановлением правительства Московской области от 28 июня 2024 года № 657-ПП взнос установлен в размере 18 рублей за квадратный метр площади помещения в многоквартирном доме. Основными причинами увеличения стали удорожание стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ.

Для получения информации о тарифах, установленных для конкретной ресурсоснабжающей организации в сферах водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, а также для региональных операторов по обращению с ТКО, можно посетить сайт комитета по ценам и тарифам Московской области.

Жители, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от их дохода, имеют право на получение субсидии. Для этого необходимо обратиться в МФЦ и собрать пакет подтверждающих документов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.