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сегодня в 13:16

Жителям Подмосковья рассказали, чем грозит вмешательство в систему отопления

Замена вентилей в системе отопления может показаться разумным решением для регулирования температуры в квартире. Такое вмешательство может иметь серьезные последствия для всего дома, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Замена отсекающих вентилей на стояках центрального отопления может привести к штрафам для управляющей компании и собственника помещения, в котором проведены данные работы.

Центральная система отопления — сложный механизм, работающий на основе циркуляции теплоносителя (воды или специального раствора) в замкнутом контуре.

Отметим, что любое вмешательство в этот контур без предварительного согласования с управляющей организацией или соответствующими службами может нарушить баланс давления в системе. Это приведет к серьезным последствиям:

понижение температуры в других квартирах, что негативно влияет на комфортные условия проживания соседей;

поломка оборудования, требующая незапланированных затрат на его ремонт или замену;

повышенный риск аварий.

Для замены дополнительного вентиля в системе отопления необходимо:

обратиться в управляющую организацию для согласования вопроса установки запорной арматуры при наличии байпаса;

получить технические условия;

в случае существенного изменения конфигурации систем отопления в помещении согласовать вопрос переустройства с органами местного самоуправления в установленном законом порядке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.