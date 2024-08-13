Жителям Подмосковья объяснили, как расторгнуть договор с управляющей организацией

Если жильцов дома не устраивает работа управляющей организации, с ней можно расторгнуть договор. Но прежде чем принимать решение, важно определить, кто будет управлять домом после этого. Жителям домов Подмосковья сообщают, что можно найти новую управляющую организацию или создать ТСЖ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Если договор заключен более года назад, для смены управляющей компании достаточно провести общее собрание собственников. Если менее года — сменить можно только при невыполнении условий договора.

Для расторжения договора собственники должны уведомить УО о своем намерении в установленные сроки, указанные в самом договоре, но не позднее одного месяца. После проведения общего собрания и принятия решения о смене управляющей организации, необходимо сообщить в министерство по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Найти договор управления можно в системе ГИС ЖКХ. Для этого нужно авторизироваться в личном кабинете и выбрать раздел «Договор управления».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.