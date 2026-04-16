Жителям Подмосковья напомнили правила вывоза крупного мусора

В Подмосковье жителям разъяснили порядок утилизации крупногабаритных отходов и предупредили об административной ответственности за нарушения. Старую мебель и технику нельзя оставлять у подъездов или выбрасывать в обычные контейнеры, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

К крупногабаритным отходам относятся старая мебель, матрасы, двери, сантехника, а также крупная бытовая техника — холодильники, стиральные машины и ковры. Такие предметы необходимо размещать на специальных площадках для КГО или в отдельных отсеках, если они предусмотрены у дома. Отходы следует складировать аккуратно, не перекрывая проходы и доступ к контейнерам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.