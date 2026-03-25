Жителям Подмосковья напомнили передать показания до 26 марта

Передать показания счетчиков электроэнергии за март необходимо до 26 числа. Единый расчетный центр Московской области напомнил, что своевременная подача данных позволяет избежать переплат и начислений по среднему, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Передать показания можно несколькими способами: в личном кабинете или через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ, а также в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Кроме того, данные принимают по телефону +7 (499) 444-01-00. Голосовой помощник работает с 6:00 до 23:00, при необходимости звонок переводят на оператора.

Также показания можно передать через терминалы в офисах единого расчетного центра. Адреса и график работы размещены на сайте МосОблЕИРЦ. Сроки передачи данных по воде и теплу указаны в личном кабинете и в приложении в разделе «Счетчики». Онлайн-сервисы доступны ежедневно с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.