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Жителям Подмосковья напомнили о проекте по отказу от бумажных платежек за ЖКУ

С 17 февраля в Подмосковье действует пилотный проект по отказу от бумажных платежных квитанций за ЖКУ. Жители получают платежки в электронном виде через региональный портал госуслуг без дублирования на бумаге. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Преимущества электронных квитанций заключаются в следующем:

приходят быстрее бумажной и не потеряются;

платежные данные защищены от мошенничества, связанного с подделкой реквизитов;

нет затрат на печать и доставку;

забота об экологии: ежегодно жители Подмосковья, отказываясь от бумажных платежных документов, помогают сохранить около 100 тонн древесины.

Подключиться можно, выразив согласие в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Основание для запуска экспериментальной программы — постановление правительства РФ № 126 «О проведении на территории Московской области эксперимента по направлению платежного документа для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в многоквартирных домах в электронной форме без дублирования на бумажном носителе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.