Жители ряда домов Красногорска до 17:00 среды могут остаться без света

В среду на энергообъектах «Мособлэнерго» в Красногорске будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется в промежутках:

с 08:00 до 17:00 по адресам: г. о. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Спортивная, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. 1-я Волоколамская, ул. К. Маркса, 1-й проезд Урицкого, 2-й проезд Урицкого, ул. Урицкого, ул. 40 лет Октября, ул. Пионерская, Комсомольский пр-д. Будет проводиться установка узлов учета;

с 11:00 до 17:00 по адресам: г. о. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Кирова, ул. 40 лет Октября, 1-й пр-д Кирова, 2-й проезд Кирова, ул. Мира, ул. Победы, ул. Володарского, ул. Заводская. Будет проводиться установка узлов учета.

По вопросам отключений и качества электроснабжения можно обратиться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 995-00-99.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения с подведением итогов года затронул тему электроснабжения. Он отметил, что в 2024 году регион побил рекорды по энергопотреблению.

Воробьев подчеркнул, что правительство вместе с ПАО «Россети» и «Мособлэнерго» реализует большую программу, стоимость которой составляет 148 млрд рублей. По его словам, Московский регион обратился к президенту по вопросу модернизации системы энергоснабжения. Федеральное правительство поддержало инициативу.

«Успели (в Подмосковье — ред.) в этом году побить рекорд энергопотребления. <…> Наша задача перевести все на 10 или 20 кВ. Это предполагает строительство новых питающих центров», — заявил Воробьев.

Он отметил, что питающие центры открывают в Чехове, Домодедове, Одинцове. Все это имеет принципиальную важность для качественного энергоснабжения, которое заметно растет во всем Московской регионе.