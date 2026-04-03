Жители Подмосковья подали более 37 тыс заявлений на компенсацию ЖКУ

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 37 тысяч онлайн-заявлений на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг через региональный портал. Услуга доступна льготным категориям граждан и предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» размещена на региональном портале в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Оформить выплату могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Московской области: многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги, работающие в сельской местности, и другие получатели мер поддержки.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму, указать реквизиты организации ЖКУ либо прикрепить документы, подтверждающие оплату.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения заявления составляет семь рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.